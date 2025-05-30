Кулеба рассказал, почему Зеленский не хочет прекращения конфликта

Кулеба сравнил конец огня для Зеленского с приближающимся в туннеле поездом

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил прекращение огня для президента республики Владимира Зеленского с приближающимся в туннеле поездом. Такое мнение экс-дипломат высказал в интервью журналу Foreign Affairs.

Зеленский не считает нужным идти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, поскольку считает, что это приведет к потере Киевом всей страны, отметила Кулеба.

По словам экс-главы МИД, для Зеленского, при этих обстоятельствах, «прекращение огня в конце туннеля — это свет приближающегося поезда».

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров совершили телефонный разговор и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Кулеба предложил «перекреститься и поставить свечку» при выходе Трампа из переговоров.