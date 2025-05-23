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Тбилиси обвинил Швецию в поощрении экстремистской идеологии в Грузии

Грузия обвинила Стокгольм в поощрении экстремистской идеологии
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parliament.ge

Постпредство Евросоюза и посольство Швеции финансируют «создание идеологической базы экстремизма» в Грузии. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, комментируя заявление НПО «Международная прозрачность – Грузия», назвавшей власти республики «нелегитимными». Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Называть «нелегитимной» избранную народом власть — это дезинформация, отрицание демократических институтов, создание идеологической базы экстремизма», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, «опасно, что представительства ЕС и Швеции не реагируют на поощрение экстремизма на деньги их граждан».

Накануне Папуашвили осудил решение Литвы от 22 мая, а также подобное, принятое ранее в Эстонии, отменить безвизовый режим для грузинских граждан, обладающих дипломатическими паспортами.

Он подчеркнул, что Европейский союз должен уважать взятые на себя обязательства по международному праву.

Ранее в Грузии заявили об отсутствии у Литвы министерства иностранных дел.

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