Тбилиси обвинил Швецию в поощрении экстремистской идеологии в Грузии

Постпредство Евросоюза и посольство Швеции финансируют «создание идеологической базы экстремизма» в Грузии. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, комментируя заявление НПО «Международная прозрачность – Грузия», назвавшей власти республики «нелегитимными». Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Называть «нелегитимной» избранную народом власть — это дезинформация, отрицание демократических институтов, создание идеологической базы экстремизма», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, «опасно, что представительства ЕС и Швеции не реагируют на поощрение экстремизма на деньги их граждан».

Накануне Папуашвили осудил решение Литвы от 22 мая, а также подобное, принятое ранее в Эстонии, отменить безвизовый режим для грузинских граждан, обладающих дипломатическими паспортами.

Он подчеркнул, что Европейский союз должен уважать взятые на себя обязательства по международному праву.

Ранее в Грузии заявили об отсутствии у Литвы министерства иностранных дел.