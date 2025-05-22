На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Грузии осудили решения Литвы и Эстонии отменить безвиз для дипломатов

Грузия осудила решения Литвы и Эстонии отменить безвиз для дипломатов
close
РИА Новости

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили осудил решение Литвы от 22 мая, а также подобное, принятое ранее в Эстонии, отменить безвизовый режим для грузинских граждан, обладающих дипломатическими паспортами. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Это решение является грубым и лишенным правового основания нарушением заключенного в 2010 году между Грузией и ЕС международным соглашением об упрощенной процедуре выдачи виз», — подчеркнул Папуашвили.

Он добавил, что Европейский союз должен уважать взятые на себя обязательства по международному праву.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе накануне заявил, что у Литвы, регулярно критикующей Тбилиси за якобы отсутствие демократии и евроатлантической траектории, отсутствует суверенная внешняя политика. По его словам, страна «настолько потеряла свой суверенитет, что нет никакой цены у заявлений их МИД».

Ранее в Грузии заявили о призыве стран Балтии к конфронтации с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами