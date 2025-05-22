Власти Грузии осудили решения Литвы и Эстонии отменить безвиз для дипломатов

Грузия осудила решения Литвы и Эстонии отменить безвиз для дипломатов

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили осудил решение Литвы от 22 мая, а также подобное, принятое ранее в Эстонии, отменить безвизовый режим для грузинских граждан, обладающих дипломатическими паспортами. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Это решение является грубым и лишенным правового основания нарушением заключенного в 2010 году между Грузией и ЕС международным соглашением об упрощенной процедуре выдачи виз», — подчеркнул Папуашвили.

Он добавил, что Европейский союз должен уважать взятые на себя обязательства по международному праву.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе накануне заявил, что у Литвы, регулярно критикующей Тбилиси за якобы отсутствие демократии и евроатлантической траектории, отсутствует суверенная внешняя политика. По его словам, страна «настолько потеряла свой суверенитет, что нет никакой цены у заявлений их МИД».

Ранее в Грузии заявили о призыве стран Балтии к конфронтации с Россией.