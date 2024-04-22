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Японский депутат призвал к созданию новых российско-японских отношений

В Токио открылся Фестиваль российской культуры

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, посетивший церемонию открытия Фестиваля российской культуры в Токио, призвал к созданию новых российско-японских отношений. Его цитирует ТАСС.

«Культура не имеет границ. Думаю, что нам следует построить новые японо-российские отношения, взяв за основу такую культуру», — заявил он.

Судзуки назвал себя другом России и заявил, что намерен продолжать прилагать усилия для построения двусторонних связей, несмотря на текущие разногласия стран из-за ситуации вокруг Украины.

Фестиваль российской культуры в Японии открылся в токийском концертном зале «Киой» концертом солистов Санкт-Петербургского Дома музыки. На открытии выступили музыканты Лев Журавский (кларнет), Елизавета Ключерева (фортепиано), Андрей Тарануха (ударные инструменты). Кроме того, выступили японские артисты — оперная певица Хацуэ Накамура и пианистка Канон Мацуда. Музыканты исполнили произведения Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского.

Мунэо Судзуки ранее консультировал по вопросам отношений с Россией Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра. Позицию текущего правительства Японии по Украине он неоднократно осуждал.

Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, его за это время посетили 23 миллионов человек, участие в мероприятиях фестиваля приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры.

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