Делегация РФ прибудет в Стамбул с проектом мирного меморандума

Российская делегация приедет в Стамбул на переговоры с украинской стороной и привезет с собой проект мирного меморандума. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подтверждаем, что российская делегация во главе с помощником президента России В.Р. Мединским будет в Стамбуле с проектом меморандума и другими предложениями по прекращению огня», — говорится в сообщении.

Новый раунд прямых переговоров об урегулировании украинского конфликта состоится 2 июня.

Захарова также прокомментировала приезд на переговоры представителей США и стран ЕС. Она отметила, что их приезд не имеет значения, Россия же уважает право представителей других стран на свободу передвижения.

До этого спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что представители США, Евросоюза и Британии соберутся в Стамбуле, чтобы обсудить мирное урегулирование на Украине. Он уточнил, что встреча должна произойти в турецком городе в понедельник, 2 июня.

Ранее в МИД РФ рассказали об истерике Украины в преддверии переговоров.