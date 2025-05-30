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За неисполнение госконтракта в военное время компаниям введут внешнее управление

Подписан указ о внешнем управлении при неисполнении госконтракта в военное время
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Евгений Паулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому неисполнение государственного контракта компаниями во время военного положения позволит вводить в них внешнее управление, а также приостанавливать права акционеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

В тексте указа речь идет об авиастроительных и судостроительных компаниях и их субподрядчиках. Оценивать исполнения госконтракта в них будет рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии.

По предложению Минпромторга при военном положении такая мера может вводиться «в той мере, в какой это необходимо» для того, чтобы были выполнены договорные обязательства.

До этого сообщалось, что Центральный районный суд Новосибирска отстранил от должности главу Минпромторга региона Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о закупках продукции в зону специальной военной операции. Следствие установило, что с мая 2023-го по январь 2024 года министр незаконно уменьшил объем поставок по госконтракту.

Ранее Минобороны РФ подало иск к «Воентелекому».

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