Стало известно, чего хочет Сомалиленд от США в обмен на строительство базы

Guardian: Сомалиленд хочет получить признание от США в обмен на строительство базы

Власти непризнанной республики Сомалиленд хотят получить от США признание государства в обмен на строительство военной базы у порта Бербера. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники страны.

«Президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, признавшим самопровозглашенную республику в обмен на строительство военной базы недалеко от порта Бербера, стратегически важного места в Аденском заливе», — говорится в публикации.

По данным газеты, администрация американского лидера разделена в отношении подхода к Сомали, которая считает Сомалиленд частью своей территории. Как пишет The Guardian, некоторые из команды Трампа хотят отказаться от политики «единого Сомали». Газета со ссылкой на слова бывшего представителя Сомалиленда в ОАЭ также утверждает, что американские чиновники, с которыми он недавно проводил встречу, «были раздражены политикой единого Сомали».

В декабре прошлого года неофициальный представитель Сомалиленда в США Башир Гот заявлял, что государство будет готово разместить военную базу США в Бербере, если это будет служить общим интересам обеих стран.

Сомалиленд является непризнанным государством в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Признается большинством международного сообщества как часть Сомали. Столицей и крупнейшим городом страны является Харгейса.

Правительство Сомалиленда рассматривает свое государство правопреемником Британского Сомали, которое, в качестве непродолжительное время существовавшего независимого государства Сомалиленд, в 1960 году объединилось с Подопечной территорией Сомали (ранее Итальянское Сомали) в единое государство.

Ранее сообщалось, что в Сомалиленде открыто первое месторождение нефти.