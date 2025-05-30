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Путин разрешил провести IPO «Дом.РФ»

Путин разрешил провести IPO государственной компании «Дом.РФ»
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) государственной компании «Дом.РФ», при этом доля государства должна сохраниться на уровне 50% плюс одна акция. Документ размещен на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

«Разрешить осуществление процедуры увеличения уставного капитала АО «Дом.РФ» путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций дополнительного выпуска и приобретения им статуса публичного акционерного общества...» — сказано в тексте.

Глава госкорпорации Виталий Мутко в феврале заявлял РБК, что размещение акций «Дом.РФ» на бирже возможно в конце 2025 года, если будет подходящая конъюнктура. По его словам, управление «Дом.РФ» хотело бы привлечь 15–20 млрд рублей на свое развитие. О том, что «Дом.РФ» может провести IPO, стало известно в марте 2024 года. На данный момент 100% акций института развития контролирует Росимущество.

10 апреля Путин в ходе встречи с Мутко заявил, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Он отметил, что для этого в РФ есть технологии, производственные и строительные силы, а также наука и хорошая организация.

Ранее в России застройщики отметили неприятную тенденцию на рынке жилья.

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