На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Эстония решила прекратить переговоры с РФ по навигации на Нарве

МИД Эстонии сообщил о завершении переговоров с РФ по навигации на Нарве
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Таллин прекращает переговоры с Москвой об установке навигационных буев по фарватеру реки Нарва и планирует усилить контроль в пограничной зоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

В МИД Эстонии заявили, что РФ якобы отказалась проводить совместные работы по уточнению фарватера реки. Республика решила увеличить количество патрулей в этом районе, чтобы «быстрее реагировать на незаконные пересечения границы».

Для обеспечения безопасности на Нарве Таллин намерен задействовать ресурсы Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).

Накануне глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что власти страны готовы установить навигационные буи на реке в своих территориальных водах, если не будет достигнуто соглашение с РФ по вопросу их размещения.

Разногласия относительно размещенных в Нарве буев возникли в мае 2024 года, когда сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российских пограничников в демонтаже плавучих приспособлений.

Ранее эстонцы выстроились в огромные очереди у границ России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами