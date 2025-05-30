Эстония решила прекратить переговоры с РФ по навигации на Нарве

МИД Эстонии сообщил о завершении переговоров с РФ по навигации на Нарве

Таллин прекращает переговоры с Москвой об установке навигационных буев по фарватеру реки Нарва и планирует усилить контроль в пограничной зоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

В МИД Эстонии заявили, что РФ якобы отказалась проводить совместные работы по уточнению фарватера реки. Республика решила увеличить количество патрулей в этом районе, чтобы «быстрее реагировать на незаконные пересечения границы».

Для обеспечения безопасности на Нарве Таллин намерен задействовать ресурсы Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex).

Накануне глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что власти страны готовы установить навигационные буи на реке в своих территориальных водах, если не будет достигнуто соглашение с РФ по вопросу их размещения.

Разногласия относительно размещенных в Нарве буев возникли в мае 2024 года, когда сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российских пограничников в демонтаже плавучих приспособлений.

Ранее эстонцы выстроились в огромные очереди у границ России.