На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В МИД Венгрии рассказали о контактах Орбана с Путиным и Трампом

Сийярто заявил, что Орбан поддерживает связь с Путиным и Трампом
close
Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всегда на связи с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, и при необходимости может проводить с ними личные встречи. Об этом в ходе пресс-конференции в Будапеште заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Между двумя лидерами, Виктором Орбаном и Дональдом Трампом, постоянная связь, они могут поговорить друг с другом в любое время, и, если нужна личная встреча, она может состояться. То же самое я могу сказать и об отношениях с российским правительством. <...> Если необходимо, премьер-министр Венгрии может поговорить с президентом РФ в любое время. Возможна и личная встреча», — сказал дипломат.

По его словам, венгерское и российское правительства находятся в постоянном контакте друг с другом. При этом связь в основном поддерживается через Сийярто.

Также министр добавил, что встреча между лидерами стран имеет смысл, только если «в ней есть какое-то содержание». В связи с этим он предостерег зарубежных коллег от организации переговоров на высшем уровне исключительно ради совместной фотографии или каких-то ожиданий. Сийярто подчеркнул, что у глав государств есть более важные дела, и их время очень дорого стоит.

17 мая Орбан обратился к лидерам стран — членов Европейского союза (ЕС), призвав их последовать примеру США и возобновить переговоры с Путиным. Глава венгерского правительства выразил уверенность, что украинский конфликт нельзя урегулировать только в рамках переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее премьер-министр Венгрии спрогнозировал «иссушение» ресурсов ЕС из-за Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами