Путин предложил Совбезу обсудить здравоохранение

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ обсудить вопросы здравоохранения. Об этом глава государства заявил во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, передает РИА Новости.

«Обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связанное с обеспечением лекарственными препаратами, — вопрос не праздный в сегодняшних условиях», — сказал Путин.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что программу модернизации и реконструкции поликлиник в столице завершат в 2025 году.

В октябре 2024 года градоначальник рассказывал, что расходы бюджета Москвы на здравоохранение увеличатся в 2025 году на 8% — с учетом средств обязательного медицинского страхования (ОМС) до 1,1 трлн рублей.

Ранее Путин заявил о прогрессе России в сфере медицины.