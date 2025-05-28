Американист объяснила, почему Трамп недоволен Россией

Большинство СМИ, сообщающих о том, насколько сильно Трамп недоволен Россией и лично Путиным, от самого Трампа неоднократно получали маркировку «fake news». Об этом «Газете.Ru» заявила заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Трамп, безусловно, недоволен, причем не только задержкой в решении украинского конфликта, а всем подряд. Например, тем, что ни одна его идея не реализуется быстро, тем, что у него не получается влиять на тех лидеров, которые, как ему казалось, должны полностью выполнять волю США. Трамп проигрывает много маленьких битв своим врагам внутри, которые готовы вцепиться в него за каждый промах, и это раздражение создает разного рода точки напряжения, которые действительно могут иметь для Москвы негативные последствия», — пояснила Гафарова.

Она отметила, что некое зерно истины в появляющихся сообщениях, безусловно, есть, но верить всему точно не стоит.

«Настала эпоха не просто информационных войн, но порой информационных истерик. Как правило, первоисточник, то есть высказывания или твиты президента США, содержат массу других оттенков и вовсе не должны интерпретироваться категорично. Пока похоже на то, что оппонирующие Трампу группы пытаются навязать ему определенное видение, точно так же, как эти СМИ сообщали о «плане Трампа» по Украине задолго до того, как его контуры были сформулированы командой президента», — сказала политолог.

27 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем».

Ранее в России заявили, что США признали свою вину в конфликте на Украине.