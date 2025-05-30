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Эксперт объяснил, что будет, если Европу оставят один на один с Россией

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: Европа начнет трезветь, оставшись с РФ наедине
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Михаил Голенков/РИА Новости

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев порассуждал о том, что будет, если США выйдут из игры, оставив Европу один на один с Россией. Он отметил, что пока лидеры Германии, Британии и Франции позволяют себе воинственную риторику, однако такие настроения сохранятся лишь в краткосрочной перспективе.

«А потом наступит отрезвление, потому что дальше они встретятся со своей падающей экономикой. Падающей в связи с ростом стоимости энергоносителей. <...> Они от наших энергоносителей отказались, покупают дорогие американские. Соответственно, у них все падает в их странах. Это значит, что и популярность конкретно тех политиков, которые сейчас у власти в Европе, тоже идет вниз», — отметил Малофеев.

Соответственно, будет падать и поддержка Украины, которая в одиночестве тоже долго не продержится, добавил он.

Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких внешних экспертов и бывших правительственных чиновников, президент США Дональд Трамп изъявляет желание дистанцироваться от конфликта на Украине.

Политолог Сергей Маркелов при этом уверен, что Трамп не сможет выйти из переговоров по Украине. По мнению эксперта, этот конфликт для американского лидера имеет большое интегральное значение.

Ранее политолог назвал последствия выхода Трампа из переговоров по Украине.

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