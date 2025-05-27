Политолог: Трамп ни в коем случае не выйдет из переговоров по Украине

Политолог Сергей Маркелов в эфире Tsargrad.tv назвал причины, по которым президент США Дональд Трамп не сможет выйти из переговоров по Украине. По мнению эксперта, этот конфликт для американского лидера имеет большое интегральное значение.

«Физически Америка погрязла в этом конфликте. Более того, я к физическим отношениям в этом участии еще отношу последнюю сделку по редкоземельным металлам. Потому что это физическая бумажка. Это уже значит, что Трамп на многие годы в этой украинской теме», — сказал Маркелов.

Он добавил, что для Трампа возможность урегулировать украинский конфликт — это шанс возвысить свое положение на мировой арене, поэтому он вряд ли откажется от усилий на этом направлении.

Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких внешних экспертов и бывших правительственных чиновников, Трамп изъявляет желание дистанцироваться от конфликта на Украине.

По данным газеты, американский лидер также якобы шокирован списком требований России, которые равносильны капитуляции Украины.

Ранее в сенате США рассказали о дальнейших шагах по решению конфликта на Украине.