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Политолог назвал последствия выхода Трампа из переговоров по Украине

Политолог Светов: для РФ ничего не изменится с выходом США из украинского трека
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Leah Millis/Reuters

Если президент США Дональд Трамп примет решение выйти из переговоров по Украине, для России ничего не изменится. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов.

«Скажите, пожалуйста, что мы получили в результате его посредничества? Ну, состоялись переговоры в Стамбуле. Все. Что дальше-то за этими переговорами? Состоится ли второй тур? Они же все время хотят какого-то выигрыша добиться», — сказал эксперт.

Он добавил, что Ватикан неслучайно предлагают как площадку для второго раунда российско-украинских переговоров: новый папа — американец, который, будучи еще кардиналом, осуждал Россию.

Как пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких внешних экспертов и бывших правительственных чиновников, Трамп изъявляет желание дистанцироваться от конфликта на Украине.

По данным газеты, американский лидер также якобы шокирован списком требований России, которые равносильны капитуляции Украины.

Ранее в США сообщили, что Трамп не собирается оказывать давление на Россию.

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