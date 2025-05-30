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В Анкаре рассказали о подготовке к возможным переговорам лидеров Украины и России

Фидан: после согласования деталей по Украине состоятся переговоры Украины и РФ
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Dilara Senkaya/Reuters

Анкара рассчитывает на согласование в Стамбуле технических деталей по разрешению конфликта на Украине, после чего можно говорить о саммите лидеров. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, передает РИА Новости.

Фидан выразил надежду на то, что на предстоящих переговорах в большей степени будут завершены технические работы, после чего можно говорить о саммите лидеров для достижения устойчивого прекращения огня.

Дипломат добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет готов принять саммит с участием президентов России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ране глава МИД Турции спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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