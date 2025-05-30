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Глава МИД Турции назвал дискуссионным вопрос о членстве Украины в НАТО

Фидан: вопрос вступления Украины в НАТО остается дискуссионным внутри альянса
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Dilara Senkaya/Reuters

Вопрос, касающийся вступления Украины в НАТО, остается дискуссионным внутри военного блока. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

По словам дипломата, страны — члены Североатлантического альянса занимают разные позиции по этому вопросу.

С 24 по 26 июня в Нидерландах состоится очередной саммит НАТО. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ключевыми темами предстоящего мероприятия станут увеличение расходов стран — членов на оборону и наращивание производства, а не принятие Украины в военный блок.

Как выяснили журналисты, саммит будет короче, чем предыдущие. Ожидается, что по его итогам стороны примут достаточно короткую декларацию.

До этого американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт начался из-за того, что в Киеве стали говорить о желании вступить в НАТО. При этом хозяин Белого дома признался, что не думает, что Украина когда-либо сможет стать членом Североатлантического альянса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о готовности остановить расширение НАТО к границам РФ.

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