В Крыму назвали страх Киева перед предстоящими переговорами

Заявления из Киева о мирном урегулировании украинского конфликта продиктованы опасением обвала фронта. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов «в любом формате, в любом составе, почти в любом месте цивилизованного мира» встречаться с Россией для прямых переговоров или при посредничестве США и стран Европы.

По мнению Константинова, это всего лишь голословное заявление, которое служит прикрытием. Парламентарий считает, что у украинских властей есть опасения относительно возможного обвала фронта, поскольку не хватает военнослужащих.

Константинов добавил, что администрация Зеленского, атакуя беспилотниками российские регионы и тем самым на практике попирая любые возможности для конструктивных переговоров, вынуждает Россию продолжить специальную военную операцию на Украине.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал цели Москвы и Киева на предстоящем раунде переговоров.