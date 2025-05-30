Аналитик Берлетик: линия фронта на Украине может рухнуть за нескольких дней

Фронт на Украине может рухнуть в течение нескольких дней из-за наступления ВС РФ. Об этом на своем канале на YouTube заявил военный аналитик, морпех в отставке Брайан Берлетик.

Эксперт обратил внимание на публикации в американских СМИ, где говорится, что России для освобождения всей территории Украины нужно около сотни лет. Берлетик указал на то, что полный контроль над Украиной не является «главной целью» Москвы в конфликте.

«Не стоит забывать примеры других конфликтов, когда линия фронта могла вообще не меняться годами, а затем быстро рухнуть в течение нескольких дней из-за истощения одной из сторон», — подчеркнул он.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украину в итоге конфликта ждет либо военный разгром, либо переговоры с Россией о мирном урегулировании.

Ранее Песков оценил подход США к урегулированию на Украине.