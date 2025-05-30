Власти Японии отказались комментировать встречу вдовы Синдзо Абэ с Путиным

Правительство Японии не контактировало с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ относительно ее поездки в Россию и ее встречи с президентом Владимиром Путиным, кабмин не может прокомментировать этот вопрос. Об этом заявил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси, передает ТАСС.

«Как правительство мы не проводили обмен мнениями с Акиэ Абэ, и в любом случае мы не можем комментировать этот вопрос», — подчеркнул он.

До этого японское агентство Kyodo писало, что встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ Акиэ может быть «сигналом улучшения отношений» двух стран.

По мнению профессора Университета Хоккайдо, специалиста по России Мититаки Хаттори, в Токио заранее знали о планируемой поездке Акиэ, но не оказывали в этом активной поддержки.

29 мая Путин на встрече с вдовой Абэ Акиэ отметил, что экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал много для восстановления отношений Токио и Москвы.

Он подчеркнул, что имел хорошие личные отношения с Абэ и хорошо помнит, как экс-премьер приглашал его в Японию.

Абэ не стало 8 июля 2022 года после совершенного на него покушения. Нападавшим оказался Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Злоумышленник подозревал Абэ в связях с религиозной организацией «Церковь объединения», которая, по утверждениям Ямагами, стала причиной разорения его семьи — мать Ямагами делала регулярные пожертвования в пользу организации.

Ранее Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus.