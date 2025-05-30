Король Саудовской Аравии получил письмо от Путина

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз аль Сауд получил письмо от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство SPA.

«Хранитель двух святынь король Салман бен Абдул-Азиз аль Сауд, да хранит его Аллах, получил письменное послание от его превосходительства президента Российской Федерации Владимира Путина, касающееся двусторонних отношений между обеими странами», — говорится в сообщении.

По данным агентства, письмо было передано через заместителя главы МИД Саудовской Аравии Валида ибн Абдель Карима аль-Хурейджи. Он получил его от посла России в королевстве Сергея Козлова.

В марте наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд обсудил по телефону с Путиным усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса. В ходе беседы принц подтвердил «приверженность королевства приложению всех усилий для содействия диалогу и достижения политического решения кризиса в республике».

Ранее Путин провел международный телефонный разговор.