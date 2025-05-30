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Посол рассказал об обстановке вокруг российской дипмиссии в Стокгольме

Посол Беляев: обстановка вокруг российской дипмиссии в Стокгольме сложная
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Holger.Ellgaard/Wikipedia

На сотрудников посольства России в Швеции оказывается психологическое давление, обстановка вокруг дипмиссии сложная. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, на российских дипломатов открыто пытаются оказывать психологическое давление, а здание посольства неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб имуществу.

Дипломат утверждает, что последний подобный случай произошел 25 мая. Полицейским не удалось найти злоумышленников.

Беляев считает, что рядом с территорией дипмиссии с разрешения шведских правоохранительных органов организуют антироссийские акции и демонстрации.

26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия потребовала от Швеции строгого соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях после очередной атаки беспилотника на посольство РФ в Стокгольме.

Представитель МИД РФ также сказала, что в Швеции доминируют силы, заинтересованные в эскалации напряженности с Россией.

Ранее дроны пытались атаковать школу при посольстве России в Швеции.

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