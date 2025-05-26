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МИД РФ обвинил Швецию в намеренном саботаже дипломатических отношений

Захарова: в Швеции крепки позиции тех, кто заинтересован в напряженности с РФ
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Evgenia Novozhenina/Reuters

В Швеции доминируют силы, заинтересованные в эскалации напряженности с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте ведомства.

По словам Захаровой, шведские власти умышленно нарушают дипломатические договоренности и пытаются нанести ущерб объектам российской недвижимости, обладающим дипломатическим иммунитетом, а также сотрудникам, работающим на этих объектах.

«В Швеции чрезвычайно крепки позиции тех, кто заинтересован в росте напряженности с нашей страной. Их действия направлены на подрыв двустороннего диалога», — подчеркнула Захарова.

26 мая в посольстве РФ в Швеции сообщили, что за последний год на них было совершено 11 атак.

Последние два случая в дипмиссии назвали особенно опасными, поскольку злоумышленники сбросили на посольство с дронов стеклянные сосуды с краской, которые при разбивании и в силу своего веса могут нанести серьезные увечья.

Ранее дроны пытались атаковать школу при посольстве России Швеции.

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