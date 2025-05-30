Министр торговли рассказал о будущем Маска после ухода из Белого дома

Минторг США: Маск останется в ближнем кругу Трампа и после ухода из администрации

Предприниматель Илон Маск после ухода из администрации президента США Дональда Трампа останется в ближнем кругу главы государства, заявил министр торговли США Говард Латник. Об этом сообщает Fox News.

Латник подчеркнул, что Маск и президент — «отличные друзья». Министр добавил, что предприниматель по-прежнему очень-очень близок к президенту США.

29 мая стало известно, что Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа и покидает пост главы Департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что DOGE продолжит работу. Основатель Tesla теперь намерен сосредоточиться на управлении бизнесом, который понес потери за время его госслужбы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее сообщалось, что Маск провалил задачу по снижению расходов Вашингтона на $1 трлн.

Ранее стала известна возможная причина отставки Маска.