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В США заявили, что Маск не достиг цели сократить расходы страны на $1 трлн

Politico: Маск провалил задачу сократить расходы США на $1 трлн
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Nathan Howard/Reuters

Американский бизнесмен, глава департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск провалил задачу по снижению расходов Вашингтона на $1 трлн. Об этом пишет американская газета Politico.

Издание отмечает, что предприниматель не смог даже приблизиться к своей цели, а его DOGE войдет в историю как «хаотичная упущенная возможность», а не эффективный инструмент преобразования правительства.

28 мая стало известно, что Маск завершает работу в администрации президента США Дональда Трампа и покидает пост главы департамента повышения эффективности. Решение было принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики.

Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что DOGE продолжит работу. Основатель Tesla теперь намерен сосредоточиться на управлении бизнесом, который понес потери за время его госслужбы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава РФПИ назвал Маска победителем.

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