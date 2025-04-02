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В Госдуме предложили уголовное наказание за повторную продажу энергетиков детям

В ЛДПР предложили уголовно наказывать за повторную продажу энергетиков детям
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Shutterstock/Holiday.Photo.Top

Партия ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за повторную продажу энергетических напитков несовершеннолетним. С соответствующей инициативой в Госдуме выступили депутаты фракции во главе с Леонидом Слуцким, законопроект отправлен на заключение в правительство, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

По мнению парламентариев, введение уголовной ответственности станет весомым аргументом для продавцов, что снизит риски повторной продажи вредных напитков несовершеннолетним .

Совершившие преступление должны будут заплатить штраф от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы от трех месяцев до полугода, им также будут грозить исправительные работы до года с запретом на ведение торговли.

Лидер партии Леонид Слуцкий указал, что употребление энергетиков провоцирует инфаркты, инсульты, ведет к проблемам с нервной системой и метаболизмом, а также вызывает сахарный диабет. Депутат отметил и высокие риски летального исхода.

«Дети – наше главное достояние, и забота об их благополучии – наш безусловный приоритет. В ЛДПР уверены, что нельзя рассматривать неоднократную продажу энергетиков детям как правонарушение – это настоящее преступление, и ответственность за него должна быть уголовной. Мы предлагаем внести изменения в Уголовный кодекс РФ, чтобы торговцы этой отравой, разлитой по банкам, зарубили себе на носу – церемониться с ними не станут, одним штрафом отделаться не получится! Повторно продаешь ребенку энергетик – будь готов к исправительным работам и клейму уголовника на всю оставшуюся жизнь», — сказал Слуцкий.

С 1 марта 2025 года в России действует запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Ограничение довольно мягкое: например, во Франции, Дании и Норвегии, они продаются только в аптеках. О том, почему запрещают эти напитки, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британец лишился зубов из-за любви к энергетическим напиткам.

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