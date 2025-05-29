США надеются, что переговоры России и Украины пройдут на следующей неделе

Белый дом: США надеются, что РФ и Украина встретятся на предстоящей неделе

Администрация США рассчитывает, что Россия и Украина проведут раунд прямых переговоров на предстоящей неделе. Об этом сообщил Белый дом, передает ТАСС.

«Президент [Дональд] Трамп призывал стороны встретиться. Мы верим, что переговоры состоятся», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

По ее словам, США не планируют направлять делегацию в Турцию.

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что состав делегации России на втором раунде переговоров с Украиной будет тем же.

15 мая на переговорах в Стамбуле российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В качестве членов переговорной группы были утверждены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Ранее глава МИД Турции предупредил о рисках для России из-за позиции на переговорах.