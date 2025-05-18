У Байдена диагностировали агрессивную форму рака

«Би-би-си»: у Байдена диагностировали рак простаты с метастазами в кости

У экс-президента США Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на заявление офиса 46-го главы Белого дома.

«В пятницу у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости», — отмечается в заявлении.

По информации офиса экс-президента, Байдена осмотрели на прошлой неделе «в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании».

«Несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его», — добавили представители Байдена.

Газета New York Times писала, что Байден 9 мая провел в больнице, где ему провели обследование после обнаружения у него новообразования в предстательной железе. Издание подчеркнуло, что мужчины его возраста, а Байдену 82 года, часто испытывают проблемы с предстательной железой.

До этого журналисты The Daily Mail заметили на руке Байдена крупный синяк, какой был у королевы Великобритании Елизаветы II незадолго до того, как стало известно о ее болезни. Представители СМИ разглядели пятно размером с монету темно-фиолетового цвета на левой руке политика. Оно было частично скрыто макияжем.

Ранее врач заявил о проблемах с когнитивными функциями у Байдена.