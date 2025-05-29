Захарова оценила позицию Украины по продолжению переговоров с РФ

Захарова: в позиции Украины по продолжению переговоров с РФ нет четкости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировала позицию Украины относительно переговорного процесса в Турции.

По словам Захаровой, в позиции Украины относительно продолжения переговоров с Российской Федерацией нет четкости. Она отметила, что с российской стороны все предоставлено — даты, составы, форматы. В письменном виде, а также в виде заявлений министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В ответ с украинской стороны «звучит истерика», добавила дипломат.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал требование Украины передать меморандум об урегулировании. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия как раз и предложила встретиться в Стамбуле и начать обсуждение завершения конфликта. По его мнению, требование немедленно передать документ неконструктивно.

28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня.

Ранее в Госдуме назвали условия для встречи Путина и Зеленского.