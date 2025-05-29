Путин принял в Кремле вдову Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин провел встречу с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в московском Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Прием состоялся в рамках визита Акиэ Абэ в Россию», — уточнил представитель Кремля.

Синдзо Абэ не стало 8 июля 2022 в результате покушения. Тогда бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелил в спину бывшего премьер-министра Японии, выступавшего на предвыборном митинге на юго-западе острова Хонсю. Ямагами был схвачен охраной политика на месте.

22 апреля прошлого года депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, посетивший церемонию открытия Фестиваля российской культуры в Токио, призвал к созданию новых российско-японских отношений. Судзуки назвал себя другом России и заявил, что намерен продолжать прилагать усилия для построения двусторонних связей, несмотря на текущие разногласия стран из-за ситуации вокруг Украины.

Ранее в Японии высмеяли Зеленского за его критику делегации России на переговорах в Стамбуле.