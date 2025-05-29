На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Путин принял в Кремле вдову Синдзо Абэ

Путин провел в Кремле встречу с вдовой бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин провел встречу с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в московском Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Прием состоялся в рамках визита Акиэ Абэ в Россию», — уточнил представитель Кремля.

Синдзо Абэ не стало 8 июля 2022 в результате покушения. Тогда бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелил в спину бывшего премьер-министра Японии, выступавшего на предвыборном митинге на юго-западе острова Хонсю. Ямагами был схвачен охраной политика на месте.

22 апреля прошлого года депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, посетивший церемонию открытия Фестиваля российской культуры в Токио, призвал к созданию новых российско-японских отношений. Судзуки назвал себя другом России и заявил, что намерен продолжать прилагать усилия для построения двусторонних связей, несмотря на текущие разногласия стран из-за ситуации вокруг Украины.

Ранее в Японии высмеяли Зеленского за его критику делегации России на переговорах в Стамбуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами