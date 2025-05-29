Эрдоган сообщил о нормализации отношений с Арменией

Турция внимательно следит за ходом переговоров по заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и активно участвует в этом процессе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого передает агентство Anadolu.

«Мы с большим интересом следим за развитием ситуации и за движением к миру между Азербайджаном и Арменией. Турция также вносит необходимый вклад и готова продолжать эту работу. Мирное урегулирование будет выгодно как для Азербайджана и Армении, так и для нашей страны», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Турция также занимается процессом улучшения отношений с Арменией.

«Когда достигнем мира и налаживания диалога, все стороны увидят, насколько выигрышным станет этот результат. У нас нет никаких сомнений в этом», — отметил он.

26 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон, если Конституционный суд республики не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Он также подчеркивал, что новой войны между странами не будет.

Ранее в Армении оценили отношения с Россией.