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Путин: власти сделают все для стабилизации ситуации в Запорожской области

Путин пообещал сделать все для стабилизации ситуации в Запорожской области
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Александр Казаков/РИА Новости

Ситуация в Запорожской области остается сложной, однако власти приложат все усилия для ее стабилизации и эффективной реализации программ поддержки населения. Об этом во время встречи с многодетными семьями, удостоенными государственных наград, заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что в вашем регионе ситуация достаточно сложная, и будем делать все возможное для ее улучшения», — сказал Путин, выслушав рассказ одной из многодетных семей из Запорожья.

Он также подчеркнул, что российские власти будут стремиться к тому, чтобы программы поддержки, разработанные для многодетных семей, реализовывались одинаково эффективно на всей территории страны, независимо от места проживания этих семей.

В октябре президент пообещал, что Россия восстановит все поврежденные объекты на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства заявил, что Россия будет создавать условия, чтобы реализовать богатейший аграрный потенциал исторических территорий, воссоединившихся с Россией.

Ранее Путин раскрыл секрет своего хорошего внешнего вида.

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