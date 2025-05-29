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Постпред ЕС в Грузии не стал дистанцироваться от финансирования радикализма

Дипломат Херчинский не стал дистанцироваться от спонсорства радикалов в Грузии
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Irakli Gedenidze/Reuters

Постоянный представитель Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Херчинский отказался дистанцироваться от финансирования экстремистских неправительственных организаций, действующих в республике. Об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

По словам парламентария, он направил Херчинскому «документацию о финансируемых ЕС неправительственных организациях в Грузии, о том, как их лидеры публично оскорбляют членов парламента и сотрудников государственного сектора».

«У меня была единственная просьба к постпреду ЕС — дистанцироваться, публично заявить, что осуждает (такое поведение НПО). <...> Я получил ответ о том, что в Грузии тяжелое положение, поляризация и все стороны должны заботиться, чтобы не было такого», — рассказал Папуашвили.

Он обратил внимание, что дипломат ничего не сказал о неприемлемости расходования денег граждан ЕС на разжигание ненависти.

До этого в Тбилиси усомнились в квалификации и дружелюбии Херчинского, заявляющего, что «ЕС должен активно работать над санкциями против грузинских руководителей» из-за того, что страна якобы отступила от демократии и прозападного курса.

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркивал, что власти Грузии будут руководствоваться интересами своей страны, проводить политику, которая нужна ей, а не следовать указаниям избалованных бюрократов Европейского союза.

Ранее Орбан назвал премьера Грузии героем за непреклонность перед ЕС.

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