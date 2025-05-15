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Власти Грузии усомнились в дружелюбии постпреда Евросоюза

Глава МИД Бочоришвили: Тбилиси сомневается в дружелюбии постпреда ЕС
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РИА Новости

Тбилиси сомневается в квалификации и дружелюбии постпреда Евросоюза Павла Херчинского, заявляющего, что «ЕС должен активно работать над санкциями против грузинских руководителей» из-за того, что страна якобы отступила от демократии и прозападного курса. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Подобные заявления свидетельствуют о том, что прилагаются все усилия использовать наши отношения с ЕС как инструмент против Грузии», — подчеркнула министр иностранных дел республики Мака Бочоришвили.

Она добавила, что «слова постпреда ЕС отражают в том числе и ложные нарративы против имиджа Грузии, ее интересов».

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого говорил, что власти Грузии будут руководствоваться интересами своей страны, проводить политику, которая нужна ей, а не следовать указаниям избалованных бюрократов Европейского союза.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года.

Ранее в Грузии обвинили ЕС в продолжении боевых действий на Украине.

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