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В Белом доме заявили, что США нужно больше сантехников и электриков

Левитт: Трамп хочет, чтобы больше граждан учились на сантехников, а не в Гарварде
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы больше американцев учились на электриков и сантехников, а не в Гарварде. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп заинтересован в том, чтобы направлять деньги налогоплательщиков в профтехучилища, программы и государственные колледжи.

«Нам нужны электрики, сантехники — таких специалистов в стране не хватает. А вот выпускников с дипломами по ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-направлениям из Гарварда — наоборот, слишком много», — сказала Левитт.

На прошлой неделе минздрав США лишил Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией.

Затем министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов. По ее словам, все иностранные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы.

Ранее Гарвард подал в суд на администрацию Трампа.

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