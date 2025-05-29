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Боевикам ВСУ нужны месяцы обучения, чтобы использовать ракеты Taurus

Focus: боевикам ВСУ придется учиться несколько месяцев, чтобы применять Taurus
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Violeta Santos Moura/Reuters

После возможной поставки немецких дальнобойных ракет Taurus украинской армии боевикам ВСУ понадобится «несколько месяцев» для обучения их использованию. Об этом пишет немецкое издание Focus.

«Мерц заявил, что после решения проблемы поставки Taurus вполне возможны. Однако их применение требует от украинских солдат нескольких месяцев подготовки», — говорится в сообщении издания.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

До этого канцлер Фридрих Мерц сообщал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.

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