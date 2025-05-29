Бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что Кабул признал Крым в составе России после изучения истории. В интервью RTVI он заявил, что «Крым исторически был частью России».

«Когда в 2002 году мы провозгласили Республику, я как президент принял обдуманное решение — Россия, как самая большая страна в регионе, будет важнейшим партнером Афганистана. Россия пошла нам навстречу и приняла эти отношения, мы очень хорошо поладили. Поэтому Афганистан был первой страной, признавшей Крым», — сказал Карзай.

Экс-президент сообщил, что в Кабуле изучили историю и пришли к выводу, что «исторически Крым был частью России». Политик также рассказал, что власти Соединенных Штатов до ухода из страны никак не вмешивались в отношения Кабула с Москвой и не критиковали правительство за соответствующее решение.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.

Ранее Азаров заявил, что Крым мог войти в состав России в 1991 году.