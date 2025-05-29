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В Раде допустили снятие запрета на выезд с Украины для некоторых мужчин

Депутат Вениславский: на Украине могут снять запрет на выезд мужчин 23-24 лет
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РИА «Новости»

На Украине обсуждается снятие запрета на выезд для молодых мужчин в возрасте до 23-24 лет. Об этом сообщил депутат Верховной рады Федор Вениславский на брифинге, который транслировал YouTube-канал Media Center Ukraine.

«Есть идея, чтобы где-то до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении», — рассказал депутат.

Он отметил, что такие меры предлагается ввести, чтобы молодые украинцы, которые учатся за границей, могли проводить каникулы на Украине, а не оставаться за рубежом.

Вениславский добавил, что это «очень чувствительный вопрос». Он выразил надежду, что в парламенте примут такой законопроект в краткосрочной перспективе.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране режим военного положения, а на следующий день подписал указ о всеобщей мобилизации.

В связи с этим мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покинуть страну. За уклонение от военной службы во время действия военного положения на Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее украинский военкомат сравнил службу в ВСУ с игрой в Minecraft.

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