Пашинян посетовал на захламление церквей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался, что большинство церквей в стране используются как чуланы, заставленные строительным мусором. Слова приводятся в Telegram-канале премьера.

Он отметил, что в церквях складируют ненужный хлам — лишнюю мраморную плиту, мешки с цементом, ржавую арматуру. По его словам, человек ходит в храм, чтобы соприкоснуться с чем-то духовным.

«И вдруг заходишь и видишь, что в одном месте мусор разбросан, где-то чья-то одежда, обувь, кто-то поставил свою кровать», — посетовал премьер.

Пашинян подчеркнул, что в стране должны быть введены стандарты по оценке состояния храмов.

До этого Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон, если Конституционный суд (КС) республики не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Он отметил, что соглашение в любом случае должно быть направлено в Конституционный суд.

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