На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Пашинян посетовал на захламление церквей

Премьер Армении Пашинян пожаловался на захламление церквей, сравнив с чуланом
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожаловался, что большинство церквей в стране используются как чуланы, заставленные строительным мусором. Слова приводятся в Telegram-канале премьера.

Он отметил, что в церквях складируют ненужный хлам — лишнюю мраморную плиту, мешки с цементом, ржавую арматуру. По его словам, человек ходит в храм, чтобы соприкоснуться с чем-то духовным.

«И вдруг заходишь и видишь, что в одном месте мусор разбросан, где-то чья-то одежда, обувь, кто-то поставил свою кровать», — посетовал премьер.

Пашинян подчеркнул, что в стране должны быть введены стандарты по оценке состояния храмов.

До этого Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон, если Конституционный суд (КС) республики не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Он отметил, что соглашение в любом случае должно быть направлено в Конституционный суд.

Ранее Лавров оценил уровень «укранизации» в Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами