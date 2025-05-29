Политолог: угрозы Мединскому четко демонстрируют позицию Киева

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал угрозы в адрес советника президента РФ и главы российской переговорной группы Владимира Мединского, а также внесение его в базу данных украинского сайта «Миротворец». Эксперт считает, что за этим стоит не безликая толпа радикалов, а вполне конкретные люди с политическим весом.

«Напоминаю вам, что сайт «Миротворец» принадлежит Артуру Герасимову. Это лидер фракции [экс-президента Украины Петра] Порошенко в Верховной раде. Он является реальным владельцем сайта «Миротворец». Украинская власть использует «Миротворец» как инструмент», — отметил Пинчук.

По его мнению, угрозы в адрес Мединского — не случайность, а часть широкой кампании давления на Россию и срыва любых попыток диалога.

29 мая стало известно, что членам семьи Мединского начали поступать угрозы с Украины. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, а позже политика внесли в базу данных «Миротворца». В Госдуме предположили, что это может быть частью плана по срыву мирных переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Умеров передал Мединскому украинский меморандум.