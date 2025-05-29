Экс-президент Афганистана назвал ввод войск СССР «трагической ошибкой»

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал ввод советских войск на территорию страны трагической ошибкой. В интервью RTVI он заявил, что под знаменем СССР в Афганистане происходили «противоположные истории».

Экс-президент напомнил об «огромных объемах помощи» от СССР, а также указал на возможность для афганцев учиться в Советском Союзе. Однако после случилась «страшная ошибка» — вторжение в Афганистан, отметил Карзай.

«Это принесло огромный ущерб и нам, и вам самим. Вы [россияне] преодолели последствия той войны, но мы нет. Мы все еще страдаем от них», — поделился Карзай.

По его словам, люди в Афганистане помнят о том периоде и все еще задаются вопросами, зачем Советский Союз ввел войска.

СССР ввел войска в Афганистан в декабре 1979 года по решению Политбюро ЦК КПСС — для «оказания интернациональной помощи афганскому народу». Советские войска были полностью выведены из страны лишь почти через 10 лет — в период с 1988 года по 1989 год. Вывод войск завершился 15 февраля — с 2011 года в эту дату в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Ранее советский военнослужащий, 40 лет проведший в Афганистане, приехал в Россию.