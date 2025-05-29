На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Афганистана назвал ввод войск СССР «трагической ошибкой»

Экс-президент Афганистана Карзай назвал вторжение СССР трагической ошибкой
close
Leonid Yakutin/Defense Ministry Press Service via AP

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай назвал ввод советских войск на территорию страны трагической ошибкой. В интервью RTVI он заявил, что под знаменем СССР в Афганистане происходили «противоположные истории».

Экс-президент напомнил об «огромных объемах помощи» от СССР, а также указал на возможность для афганцев учиться в Советском Союзе. Однако после случилась «страшная ошибка» — вторжение в Афганистан, отметил Карзай.

«Это принесло огромный ущерб и нам, и вам самим. Вы [россияне] преодолели последствия той войны, но мы нет. Мы все еще страдаем от них», — поделился Карзай.

По его словам, люди в Афганистане помнят о том периоде и все еще задаются вопросами, зачем Советский Союз ввел войска.

СССР ввел войска в Афганистан в декабре 1979 года по решению Политбюро ЦК КПСС — для «оказания интернациональной помощи афганскому народу». Советские войска были полностью выведены из страны лишь почти через 10 лет — в период с 1988 года по 1989 год. Вывод войск завершился 15 февраля — с 2011 года в эту дату в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Ранее советский военнослужащий, 40 лет проведший в Афганистане, приехал в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами