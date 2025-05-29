Reuters утверждает, что Трамп «искренне недоволен» Путиным

Недовольство президента США Дональда Трампа российским президентом Владимиром Путиным якобы «искреннее». С таким утверждением выступили источники агентства Reuters.

«По словам помощников, его недовольство Путиным является искренним и становится все более серьезным», — утверждает издание.

При этом Трамп заявил, что усиление санкций против России может нанести ущерб диалогу по украинскому урегулированию, поэтому он пока не хочет ужесточать ограничения.

До этого неназванный представитель американской администрации в беседе с Politico отметил, что Путин находится в опасной близости от того, чтобы разрушить «золотой мост», предложенный ему Трампом для восстановления отношений.

Ранее в США заявили о «словесной войне» между Трампом и Кремлем.