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Глава Еврокомиссии получила премию Карла Великого

BFMTV: главе Еврокомиссии фон дер Ляйен вручили премию Карла Великого
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила премию Карла Великого, которая присуждается лицам, внесшим вклад в объединение Европы. Об этом сообщает BFMTV.

Церемония награждения прошла в немецком городе Аахен.

По данным издания Focus, совет директоров премии назвал главу Еврокомиссии «сильным голосом Европы в мире», который представляет интересы региона в эпоху вызовов. Были отмечены ее заслуги в сдерживании пандемии коронавируса, в продвижении климатической повестки, а также в объединении проевропейского большинства в руководстве Евросоюза.

Фон дер Ляйен смогла «потеснить оппонентов, сомневающихся и скептиков», отметили в совете директоров премии.

14 мая Европейский суд юстиции признал главу Еврокомиссии ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах.

Обвинения против нее выдвинула газета The New York Times, заявив, что в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла, в которой согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС на более чем €30 млрд. Однако запретила журналистам публиковать эти СМС-сообщения.

Ранее в Германии призвали ввести санкции против фон дер Ляйен.

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