На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Эрдоган критично оценил ситуацию в ЕС в сфере энергетики

Эрдоган: страны ЕС оказались в очень плохой ситуации в сфере энергетики
close
Umit Bektas/Reuters

Страны Евросоюза оказались в «очень плохой ситуации» в сфере энергетики из-за конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.

«Мы видели, в каком положении оказались страны Европейского союза в сфере энергетики после российско-украинской войны, — очень плохом», — заявил он.

По его словам, Анкара, чтобы не попасть в данную ситуацию, предпринимает меры по снижению внешней зависимости от стратегических ресурсов, таких как природный газ.

17 мая Эрдоган сообщил об обнаружении газового месторождения в Черном море, запасы которого оценили в 75 миллиардов кубометров. Турецкий лидер уточнил, что речь идет о месторождении Гёктепе-3, где после 49 дней бурения, тестов и нашли указанный объем газа. Он также отметил, что в настоящее время газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом четыре миллиона квартир в стране за счет 9,5 млрд кубометров газа.

Ранее в Турции объяснили, почему Украина не повредила российский газопровод «Турецкий поток».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами