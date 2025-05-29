Эрдоган критично оценил ситуацию в ЕС в сфере энергетики

Эрдоган: страны ЕС оказались в очень плохой ситуации в сфере энергетики

Страны Евросоюза оказались в «очень плохой ситуации» в сфере энергетики из-за конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости.

«Мы видели, в каком положении оказались страны Европейского союза в сфере энергетики после российско-украинской войны, — очень плохом», — заявил он.

По его словам, Анкара, чтобы не попасть в данную ситуацию, предпринимает меры по снижению внешней зависимости от стратегических ресурсов, таких как природный газ.

17 мая Эрдоган сообщил об обнаружении газового месторождения в Черном море, запасы которого оценили в 75 миллиардов кубометров. Турецкий лидер уточнил, что речь идет о месторождении Гёктепе-3, где после 49 дней бурения, тестов и нашли указанный объем газа. Он также отметил, что в настоящее время газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом четыре миллиона квартир в стране за счет 9,5 млрд кубометров газа.

Ранее в Турции объяснили, почему Украина не повредила российский газопровод «Турецкий поток».