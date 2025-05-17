В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении газового месторождения в Черном море, запасы которого оценили в 75 миллиардов кубометров, передает РИА Новости.

Турецкий лидер уточнил, что речь идет о месторождении Гёктепе-3, где после 49 дней бурения, тестов и нашли указанный объем газа.

По словам Эрдогана, его хватит для снабжения квартир во всей Турции в течение трех с половиной лет. При этом стоимость данных запасов оценивается в $30 млрд, отметил президент во время выступления в Стамбуле.

Он также рассказал, что сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом четыре миллиона квартир в стране за счет 9,5 млрд кубометров газа. По словам турецкого лидера, к 2028 году показатель планируется увеличить в четыре раза.

До этого Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы они затронули тему реализации совместных стратегических проектов в энергетике.

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