На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения

Эрдоган: в Черном море обнаружили месторождение газа объемом 75 млрд кубометров
close
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обнаружении газового месторождения в Черном море, запасы которого оценили в 75 миллиардов кубометров, передает РИА Новости.

Турецкий лидер уточнил, что речь идет о месторождении Гёктепе-3, где после 49 дней бурения, тестов и нашли указанный объем газа.

По словам Эрдогана, его хватит для снабжения квартир во всей Турции в течение трех с половиной лет. При этом стоимость данных запасов оценивается в $30 млрд, отметил президент во время выступления в Стамбуле.

Он также рассказал, что сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом четыре миллиона квартир в стране за счет 9,5 млрд кубометров газа. По словам турецкого лидера, к 2028 году показатель планируется увеличить в четыре раза.

До этого Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы они затронули тему реализации совместных стратегических проектов в энергетике.

Ранее в Китае обнаружили крупнейшее месторождение золота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами