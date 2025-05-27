В Турции объяснили, почему Украина не повредила российский газопровод «Турецкий поток»

Газопровод «Турецкий поток» работает и не поврежден благодаря координации Анкары с Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

«Мы находимся в контакте по этому вопросу как с российскими, так и с украинскими коллегами. Когда возникает вероятность нападения, наши российские коллеги информируют нас, и мы согласовываем этот вопрос с украинской стороной», — сказал Фидан.

Анкара считает, что нельзя использовать в качестве военной цели сферу, находящуюся в кругу интересов Турции, отметил министр.

Он добавил, что коммуникация Анкары с Москвой и Киевом способствует обеспечению безопасности «Турецкого потока», который на данный момент не поврежден и продолжает работать.

1 мая сообщалось, что Россия нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток». С января по апрель текущего года поставки сырья выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,76 млрд кубометров.

28 февраля украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является частью инфраструктуры «Турецкого потока». В министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены до того, как смогли достичь заданной цели. При этом данная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газопровод была не первой, 11 января произошла похожая ситуация.

Ранее в МИД РФ оценили молчание ЕС по поводу атак Украины на «Турецкий поток».