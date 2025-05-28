«Берлин станет законной целью». В России предупредили о последствиях ударов ракетами Taurus

Медведев: Россия может принять любое решение в ответ на удары немецкими ракетами

Германия снова становится врагом России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках на Украину крылатых ракет Taurus и снятии ограничений на дальность поставляемого Киеву оружия. По словам Медведева, в случае применения Taurus по территории России «может быть принято любое решение об ответных действиях». В Госдуме поддержали Медведева, заявив, что Берлин «становится законной целью» после удара по России немецкими дальнобойными ракетами. Еще бывший канцлер ФРГ Шольц признавал, что Taurus не получится применять без участия бундесвера.

Берлин уже давно является участником конфликта Москвы и Киева, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, немецкая техника и специалисты «прямо воюют с Россией».

«Таким образом, Германия — снова враг России, снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией, а Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте»,

— сказал Медведев в комментарии для РИА Новости.

Медведев отметил, что «при наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также не оставил эти события без внимания.

«Жестко, асимметрично и чувствительно, так и будем отвечать», — сказал Картаполов.

Свое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев.

«В случае, если ракеты Taurus будут поставлены Киеву, центр изготовления этих ракет, пункт управления, находящийся, в том числе в Германии, будут законной целью российских вооруженных сил. Как только эти ракеты нанесут удар по российской территории, Берлин становится нашей законной целью», — сказал Соболев.

А главред телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что «в московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (…), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину».

Что говорил Мерц

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Вследствие чего Киев теперь может наносить им дальние удары по военной инфраструктуре на российской территории.

«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», — сказал Мерц.

До настоящего времени Германия поставляла Киеву оружие с дальностью действия не более 70 километров.

Слова Мерца в тот же день опроверг вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

«Что касается дальности действия [поставляемого ВСУ оружия], то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство», — заявил вице-канцлер на пресс-конференции в Берлине.

На следующий день Мерц скорректировал свою позицию, заявив, что решение о снятии ограничений было принято несколько месяцев назад. А в среду, 28 мая он вновь повторил свое первоначальное заявление.

«Ограничений на дальность действия не будет. Таким образом, Украина может эффективно обороняться, в том числе нанося удары по военным целям за пределами своей территории», — сказал он на пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским в Берлине.

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц последовательно отстаивал позицию о запрете на передачу Taurus Украине, так как без прямого участия немецких военных использование этих ракет невозможно.

«Речь идет о дальнобойном оружии. Поскольку при его применении важно не потерять контроль над ним, его не выйдет использовать без развертывания немецких военных. Я отвергаю такой вариант», — говорил он.