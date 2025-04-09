Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров обсудит с губернаторами переселение граждан недружественных стран

Захарова: в МИД обсудят переселение граждан недружественных стран в Россию
close
Эдуард Песов/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с главами субъектов страны проблематику переселения граждан недружественных государств.

«16 апреля в особняке МИД России под председательством главы российского внешнеполитического ведомства состоится 44-е заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД», — сообщила она.

По ее словам, в мероприятии примут участие губернаторы, а также руководящие сотрудники администрации президента федеральных органов исполнительной власти.

21 марта Захарова заявила, что свыше 1700 человек переехали в Россию из стран с недружественными режимами за год в рамках государственной программы по переселению соотечественников. По ее словам, в 2024 году был замечен устойчивый рост обращений соотечественников, которые проживают на территории недружественных стран.

Ранее Путин подписал указ, по которому мигранты смогут работать в России без патента после дактилоскопии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами