В Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что политика Токио по отношению к Москве остается откровенно недружественной. Его слова приводит ТАСС.

«Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны», — заявил он.

Так Песков прокомментировал слова премьер-министра Японии Сигэру Исиба о желании заключить мирный договор с РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что в настоящее время российские власти не видят возможности для переговоров о мирном договоре с Японией из-за недружественной политики Токио. 24 января премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, несмотря на проблемные отношения двух стран.

Ранее генсек правительства Японии впал в ступор перед журналистами после вопроса о Курильских островах.