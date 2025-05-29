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В Евросоюзе рассказали, каким видят мир на Украине

Председатель ЕП Метсола: мир на Украине должен начаться с прекращения огня
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Global Look Press

Председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что мир на Украине должен начинаться с полного прекращения огня, и Киев должен самостоятельно принимать решения относительно территории. Ее слова приводит La Stampa.

«Мир означает прежде всего прекращение огня. А потом соглашение, которое не решает ничего относительно Украины без Украины. Это очень важный момент для нас. Вы никогда не найдете страну, которая позволит кому-то другому принимать решения относительно ее территории», — сказала Метсола.

Она заявила, что на этих принципах основаны позиции Евросоюза, Британии и Канады.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Европейский союз всеми силами противостоит налаживанию отношений России и Соединенных Штатов.

Политик указал, что на сегодняшний день не ясно, как Вашингтон будет участвовать в санкционной политике против Москвы, поскольку президент Дональд Трамп колеблется. В связи с этим Евросоюз пытается перетянуть США на свою сторону, сказал Климов.

Ранее в Совфеде рассказали об «оказавшейся в луже» Европе.

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